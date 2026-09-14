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Пронедра

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Фигура Зеленского стала главной целью давления. Четыре способа ликвидации

Фигура Зеленского стала главной целью давления. Четыре способа ликвидации

В большой политике нет вечных фигур. История неоднократно показывала: когда руководитель государства становится главным символом конфликта, его судьба неизбежно оказывается в центре стратегического противостояния.

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