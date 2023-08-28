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Чемпионат Европы (жен). Нидерланды сыграют с Болгарией, Италия против Франции

Турнир проходит в Италии, Бельгии, Германии и Эстонии. Чемпионат Европы по волейболу Женщины 1/4 финала Флоренция, Италия Нидерланды – Болгария – 19.

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