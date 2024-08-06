Ефимов: у Москвы арендовали и приобрели более 11 га для строительства

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что физические и юридические лица за первые шесть месяцев 2024 года приобрели и арендовали на торгах у города 69 земельных участков площадью свыше 11 га для строительства жилья и коммерческой недвижимости.