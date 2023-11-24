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"Я бы 10 раз подумал прежде чем что-то сказать": Дмитрий Песков предупредил россиян о жестких действиях властей РФ

"Я бы 10 раз подумал прежде чем что-то сказать": Дмитрий Песков предупредил россиян о жестких действиях властей РФ

Интересная жизнь с Vera Star На днях в интервью студенческому каналу "МГИМО 360" пресс-секретарь Песков заявил о том, что сейчас в России настала необходимость введения правил, которые в мирное время были бы неприемлемы, но сегодня они должны стать обязательным атрибутом.

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Комментарии
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Владимир Аверков
Интересно,а сам Навкин часто думает,прежде чем что-то ляпнуть?...по моим наблюдениям-НИКОГДА!!!....даже Путин это как-то отметил &quot;Такую пургу несёт!&quot;
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14 час.
Виктор Рыбаков
Пока не вычищена страна от всей этой своры врагов и  &quot;сочувствующих&quot;,толку не будет! - От самых коридоров Кремля до подвалов.....
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14 час.
ВераВерная
Прежде, чем что-то сказать, надо десять раз подумать. Вот именно, г-н Песков, вот именно. И к вам это в первую очередь относится.
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14 час.

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