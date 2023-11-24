"Я бы 10 раз подумал прежде чем что-то сказать": Дмитрий Песков предупредил россиян о жестких действиях властей РФ

Интересная жизнь с Vera Star На днях в интервью студенческому каналу "МГИМО 360" пресс-секретарь Песков заявил о том, что сейчас в России настала необходимость введения правил, которые в мирное время были бы неприемлемы, но сегодня они должны стать обязательным атрибутом.