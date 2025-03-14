На протяжении веков доспехи были символом защиты и силы, но могли бы они спасти рыцаря от выстрела из современного автомата? Вопрос, который интересует не только историков, но и любителей оружия, наконец-то получил ответ благодаря научным экспериментам — провели их прямо на полигоне, расстреляв средневековую броню из разных видов оружия.
Может ли рыцарь выстоять против пули: эксперимент поставил точку в историческом споре
Комментарии
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М
ММ
"броня проиграла эту гонку. Уже к XVII веку доспехи окончательно исчезли с полей сражений. "- смотря какая броня! Показывали видео, как из пулемета расстреливают композитную пластину от современного бронежилета. Ни одна пуля не пробила!
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20 час.
Модест
В чём смысл такого испытания? Та броня была создана для защиты от холодного оружия. Ну давайте тогда уже бластером рыцаря проткнём или лазерным резаком по металлу. А лучше кумулятивной противотанковой гранатой с тандемной БЧ.
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13 час.
НС
Николай Свистунов
"...Тесты показали,..." - TESTS!!! Ну что же вы за западники подлые!!! Ну есть русское слово - "испытания" от испытывать!!!
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26 мин.
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