Может ли рыцарь выстоять против пули: эксперимент поставил точку в историческом споре

На протяжении веков доспехи были символом защиты и силы, но могли бы они спасти рыцаря от выстрела из современного автомата? Вопрос, который интересует не только историков, но и любителей оружия, наконец-то получил ответ благодаря научным экспериментам — провели их прямо на полигоне, расстреляв средневековую броню из разных видов оружия.