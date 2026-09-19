«Болото в истерике! Ой, а зарплаты там выше»: Узбекистан неудачно приписал себе превосходство над Россией «по жизни»

В Ташкенте нашли рейтинг уровня жизни, где Узбекистан превосходит Россию. Это стало для узбеков поводом гордиться родной республикой – правда, суровая реальность быстро привела их в чувство.
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Точно-точно! Там, в Узбекистане узбекам лучше! Пусть там живут, работают, рожают и т. д.
Если "там" лучше, что ж они все в Россию-то прутся? Кишлаками и отарами?
Увы! Не только ГАРАНТ, но и "наши" депутаты типа затулина!
Слишком добренький наш гарант.