Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Болото в истерике! Ой, а зарплаты там выше»: Узбекистан неудачно приписал себе превосходство над Россией «по жизни»

«Болото в истерике! Ой, а зарплаты там выше»: Узбекистан неудачно приписал себе превосходство над Россией «по жизни»

В Ташкенте нашли рейтинг уровня жизни, где Узбекистан превосходит Россию. Это стало для узбеков поводом гордиться родной республикой – правда, суровая реальность быстро привела их в чувство.

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