Общественники поощрили сотрудников ювенальной полиции в Караганде

Уполномоченный по правам ребенка Карагандинской области Ирина Киселева и директор Карагандинского областного филиала казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Юрий Гусаков поблагодарили инспекторов по делам несовершеннолетних ДП Карагандинской области, сообщает Polisia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии