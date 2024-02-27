Трофимов: ущерб бюджету от энергетической блокады Крыма превысил три трлн рублей

Сумму ущерба Крыму от энергетической блокады со стороны Украины превысила три триллиона рублей. Об этом РИА «Новости»сказал глава комитета по законодательству парламента полуострова, сопредседатель специальной рабочей группы Сергей Трофимов.
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