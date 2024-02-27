360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 270 подписчиков

Трофимов: ущерб бюджету от энергетической блокады Крыма превысил три трлн рублей

Трофимов: ущерб бюджету от энергетической блокады Крыма превысил три трлн рублей

Сумму ущерба Крыму от энергетической блокады со стороны Украины превысила три триллиона рублей. Об этом РИА «Новости»сказал глава комитета по законодательству парламента полуострова, сопредседатель специальной рабочей группы Сергей Трофимов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх