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Москвичам назвали места для купания

Москвичам назвали места для купания

В Москве для купания доступны пять зон отдыха, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

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