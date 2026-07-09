Москвичам назвали места для купания

В Москве для купания доступны пять зон отдыха, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
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