Министр Хенниг-Клоцка: Польша готова увеличить поставки электроэнергии Украине

Польша может увеличить продажу электроэнергии Украине, если Киев этого захочет. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Клоцка в эфире Польского телевидения, передает РИА Новости.
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