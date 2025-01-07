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Министр Хенниг-Клоцка: Польша готова увеличить поставки электроэнергии Украине

Министр Хенниг-Клоцка: Польша готова увеличить поставки электроэнергии Украине

Польша может увеличить продажу электроэнергии Украине, если Киев этого захочет. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Клоцка в эфире Польского телевидения, передает РИА Новости.

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Михаил Еграшин
А чем Украина расплачиваться будет? Батраки уже в Польшу добровольно перебрались...
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