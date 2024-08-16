Трамп заработал 300 000 долларов за поддержку Библии

Фото: newsweek.com Дональд Трамп также перечислил 100 миллионов долларов в качестве обязательств по судебным решениям, которые он должен по гражданским делам, и более 1 миллиона долларов в криптовалютных активах, которые он использует в своей предвыборной кампании для привлечения представителей отрасли.