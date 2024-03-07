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Тренер «Копенгагена»: «Ман Сити» выиграет ЛЧ. Они на уровень выше»

«Копенгаген» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Манчестер Сити» в двух матчах (1:3, 1:3).

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