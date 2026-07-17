💡 В Севастополе из-за дефицита мощности вводят ориентировочный режим «2 через 6» Системный оператор ввёл дополнительные ограничения для балансировки энергосистемы полуострова.
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💡 В Севастополе из-за дефицита мощности вводят ориентировочный режим «2 через 6» Системный оператор ввёл дополнительные ограничения для балансировки энергосистемы полуострова.