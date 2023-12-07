112: восьмиклассница из Брянска планировала расстрелять одноклассников за полгода до трагедии

БРЯНСК, 7 декабря, ФедералПресс. Восьмиклассница Алина, которая утром расстреляла на биологии своих одноклассников в гимназии в Брянске, планировала прийти в школу с ружьем отца еще в августе и ждала окончания каникул, сообщает телеграм-канал 112.