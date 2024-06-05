Депутаты предложили создать цензуру для артистов

На фото — две России. 1 июня в Москве у памятника святому великому благоверному князю Димитрию Донскому и в храме Димитрия Донского у Спасо-Андроникова монастыря граждане Святой Руси праздновали День этого великого русского святого.
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