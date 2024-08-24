Эксперт объяснил, как водители неосознанно убивают клапаны и форсунки, заправляясь на АЗС

Бензин на АЗС, фото: njcar.ru Часть автовладельцев считает, что машину достаточно только заправить топливом и ездить на ней сколько угодно времени, игнорируя необходимость периодической очистки клапанов и форсунок.
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