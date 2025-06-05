Основные причины, почему наращенные волосы притягивают неудачи

Многие женщины мечтают о длинных, густых волосах и обращаются к процедуре наращивания, даже не подозревая, что вместе с новой причёской в их жизнь могут прийти тревога, неудачи и энергетическое истощение.
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