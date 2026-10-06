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ВЕСТИ КРЫМ

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В Крыму работы по технологическим присоединениям к энергосетям для льготников начнутся с ноября

В Крыму работы по технологическим присоединениям к энергосетям для льготников начнутся с ноября

Министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин сообщил, что на сегодня в республике зарегистрировано около 14 тысяч заявлений на технологическое присоединение к энергосетям, из них порядка 4 тысяч — без строительства.

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