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Царьград

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Русские устроили апокалипсис в Киеве. Ослепительный столб простирался до неба. Западные спецы увидели последнее зарево. Зеленского "отправили" в новый бункер

Русские устроили апокалипсис в Киеве. Ослепительный столб простирался до неба. Западные спецы увидели последнее зарево. Зеленского "отправили" в новый бункер

Удар русских ВКС по военно-промышленному объекту в Киеве стал особенным для Украины и всего Запада. Во время прилёта погибли ценные западные специалисты.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
В Аду хохлам будет ещё жарче, так что пусть привыкают к высоким температурам.
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15 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Появились доказательства , что врачи-укронацики проводили медицинские опыты над детьми, похищенными в Курской области.
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8 час.
В С
Жаль, но, наверное, Кукуев придётся разрушить. ОЧЕНЬ ЖАЛЬ.
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5 час.

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