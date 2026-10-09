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Захарова: основателя «Рыбаря» Звинчука и его спутников отпустили из-под стражи в Черногории

Захарова: основателя «Рыбаря» Звинчука и его спутников отпустили из-под стражи в Черногории

Полиция Черногории отпустила основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, его жену Валерию и еще троих задержанных вместе с ними россиян, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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