Перечислены самые опасные действия с банковскими картами

Владельцы банковских карт нередко допускают ошибки, которые приводят к опасным последствиям, рассказал агентству «Прайм» основатель сервиса «Кредчек», член наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
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