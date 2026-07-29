Очевидный способ решить проблему дефицита врачей

Иногда я бываю в государственных поликлиниках и больницах. Знаете, чем они отличаются от частных?Тесные кабинеты с плохим ремонтом и старая мебель — это мелочи, тем более что сейчас в государственных учреждениях бывает и дорогой ремонт.