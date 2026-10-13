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Царьград

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В Адыгее назначены трое новых судей указом президента

В Адыгее назначены трое новых судей указом президента

Указ президента России от 12 октября утвердил новые кадровые назначения в судебной системе Адыгеи: Зарема Химишева стала судьей Майкопского городского суда, а Аминат Хут — судьей Майкопского районного суда.

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