В Адыгее назначены трое новых судей указом президента

Указ президента России от 12 октября утвердил новые кадровые назначения в судебной системе Адыгеи: Зарема Химишева стала судьей Майкопского городского суда, а Аминат Хут — судьей Майкопского районного суда.
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