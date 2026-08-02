Дронов о рождении ребенка: «Добавило терпимости, любви и понимания маленького человека – ты чуть анализируешь и понимаешь его точку зрения»

Защитник «Трактора» Григорий Дронов поделился мнением о том, изменило ли его рождение ребенка. – Хотел спросить: были ли трудности с переездом из Магнитогорска в Челябинск? – В принципе, жена весь быт на себя взяла, у нас всегда так.