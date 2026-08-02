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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дронов о рождении ребенка: «Добавило терпимости, любви и понимания маленького человека – ты чуть анализируешь и понимаешь его точку зрения»

Защитник «Трактора» Григорий Дронов поделился мнением о том, изменило ли его рождение ребенка. – Хотел спросить: были ли трудности с переездом из Магнитогорска в Челябинск? – В принципе, жена весь быт на себя взяла, у нас всегда так.

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