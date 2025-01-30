Приднестровье с 1 по 10 февраля получит газ от Energocom через «Молдовагаз»

С 1 по 10 февраля Приднестровье будет получать газ через молдавскую компанию Energocom, закупаемый на европейском рынке и передаваемый через «Молдовагаз», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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