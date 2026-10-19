Дело не в хиджабах, а в Израиле: Алиев крайне недоволен Эрдоганом и хочет, чтобы об этом узнал весь мир Провозглашенная обеими сторонами концепция «одна нация — два государства» уже не вызывает прежнего доверия Александр Перевалов На фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева направо) во время встречи.
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то что Баку стало поддерживает связи с Израилем не вызывает удивления- в сущности это ОДИН НАРОД! Азербайджанцы- а правильнее было бы называть их Озербайджанцы- потомки Хазарского каганата-то есть потомки кочевых иудеев(северное направление Иудейского племени!-то есть одно из колен Израиля- вот по этому они и являются огнепоклонниками!Было куда как странно что Баку хотело заключить союз с Анкарой-это был бы противоестественный союз!
Этот Эрдоган ну очень уж ненадежный друг,который со временем может и в врага превратится.