Дело не в хиджабах, а в Израиле: Алиев крайне недоволен Эрдоганом и хочет, чтобы об этом узнал весь мир Провозглашенная обеими сторонами концепция «одна нация — два государства» уже не вызывает прежнего доверия Александр Перевалов На фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева направо) во время встречи.