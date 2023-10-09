Военные эксперты назвали причины успешной атаки ХАМАС на Израиль

Несмотря на то что вдоль всей границы Израиля с сектором Газа была создана система обороны с наблюдательными пунктами, патрулями и базами батальонов быстрого реагирования, отряды палестинцев за считаные часы захватили ключевые опорпункты ЦАХАЛ и серьезно углубились на территорию страны.
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