ИГОРЬ ЛИСИН Когда речь заходит о миграционной проблематике, критики бесконтрольного наплыва инокультурных приезжих любят говорить, дескать, нельзя допустить превращения Москвы или любого другого российского города в Узбекистан/Таджикистан.
Узбекистан и Таджикистан дают пример России. Вы удивитесь, но есть чему поучиться
Комментарии
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Сергей Евдокимов
Да не работать они приехали в Россию . Они и не скрывают , что приехали уничтожить российский народ и жить вместо нас. Кто в этом сомневается ? И наши власти , менты,чиновники активно им в этом помогают.
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8 час.
Неизвестно Неизвестно
Согласна, живём в светском государстве и люди должны ходить по улице в светской одежде, всё религиозные атрибуты дома и местах проведения религиозных обрядов. Так будет безопаснее для всех
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8 час.
Татьяна Кибишева
Безопаснее для всех будет визирование въезда в Россию из любого государства и особо - государств постсоветского пространства, потому что они привыкли считать Россию обязанной и должной им что-то. Удобная позиция Украины всем нравится, вот и стараются воспользоваться ею полностью!!!
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2 час.
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