Узбекистан и Таджикистан дают пример России. Вы удивитесь, но есть чему поучиться

Сергей Евдокимов Да не работать они приехали в Россию . Они и не скрывают , что приехали уничтожить российский народ и жить вместо нас. Кто в этом сомневается ? И наши власти , менты,чиновники активно им в этом помогают.

Неизвестно Неизвестно Согласна, живём в светском государстве и люди должны ходить по улице в светской одежде, всё религиозные атрибуты дома и местах проведения религиозных обрядов. Так будет безопаснее для всех