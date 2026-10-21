Игрок «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия травмировался в матче Лиги чемпионов против «Барселоны». 21 октября он пройдет МРТ, чтобы выяснить, не повреждена ли передняя крестообразная связка колена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- И "Хотите этого?": ...
- T Гигантские столбы...
- LD Ученые выявили оп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым