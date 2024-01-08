БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 319 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aleksandr Sobolev
    Давай  ссылку ОФИЦИАЛЬНУЮ - на сори данные МВД?!! Жду! (((если не предоставишь то ты 100% - мерзкий, тупой лживый, ды...Мигрантов-халявщи...
  • Misha Glusch
    пока евреев не сбросят в море...Израиль привел в ...
  • Мечтательница
    Между прочим, свастика тоже очень древний знак, что не помешало гитлеровской Германии его использовать. Будем ждать е...Армянские нацисты...

Всеукраинское кладбище Зеленского: 500 тысяч захисников незалежностi

Всеукраинское кладбище Зеленского: 500 тысяч захисников незалежностi

Самостийные эксперты считают, что цифра занижена Александр Ситников На фото: украинские военнослужащие в госпитале (Фото: AP Photo/Inna Varenytsia/TASS) Чудовищные потери самостийной армии обнародовал экс-генпрокурор незалежной Юрий Луценко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх