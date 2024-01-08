Всеукраинское кладбище Зеленского: 500 тысяч захисников незалежностi

Самостийные эксперты считают, что цифра занижена Александр Ситников На фото: украинские военнослужащие в госпитале (Фото: AP Photo/Inna Varenytsia/TASS) Чудовищные потери самостийной армии обнародовал экс-генпрокурор незалежной Юрий Луценко.
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