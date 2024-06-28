Лидеры стран ЕС выступили за новый режим санкций против России

Главы стран и правительств Евросоюза выступили за введение нового режима санкций в отношении России. Как следует из документа, принятого по итогам саммита в Брюсселе, новый режим санкций должен быть создан за «дестабилизирующие действия» РФ за рубежом.
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