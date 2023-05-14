Экс-министр финансов Греции заявил, что республику удерживает от банкротства только ЕЦБ

Бывший глава министерства финансов Греции, лидер парламентской партии МЕРА25 Янис Варуфакис считает, что только Европейский центральный банк (ЕЦБ) может обеспечить кредитоспособность республики, которая обладает внушительным объемом госдолга.
Бывший глава министерства финансов Греции, лидер парламентской партии МЕРА25 Янис Варуфакис считает, что только Европейский центральный банк (ЕЦБ) может обеспечить кредитоспособность республики, которая обладает внушительным объемом госдолга.
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