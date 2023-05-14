Газета.ру

8 060 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    😤🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Baza: беспилотник...
  • Владимир Барышев
    Нам бы Деревяшкины, проблемы! Дурью маются , а весь свет, должен  им еще и сочувствовать?Павел Деревянко р...
  • Антон Быстрый Жуков
    Фуфло какое то что же получается все турки которые в России дебилы или фейк или на хуй их отсюда😂🤣Anadolu Agency: б...

Экс-министр финансов Греции заявил, что республику удерживает от банкротства только ЕЦБ

Экс-министр финансов Греции заявил, что республику удерживает от банкротства только ЕЦБ

Бывший глава министерства финансов Греции, лидер парламентской партии МЕРА25 Янис Варуфакис считает, что только Европейский центральный банк (ЕЦБ) может обеспечить кредитоспособность республики, которая обладает внушительным объемом госдолга.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх