В Эквадоре 13 человек погибли в ходе беспорядков

По меньшей мере 13 человек погибли и трое пострадали во время беспорядков в Эквадоре. Сведения о происшествиях с россиянами в МИД РФ не поступали, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии