Ван дер Варт назвал Англию дерьмовой сборной

Рафаэль ван дер Варт жестко высказался о сборной Англии. Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт гневно прокомментировал победу англичан в полуфинале Евро-2024 в игре с его родной национальной командой.
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