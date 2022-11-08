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Игорь Знаменский: «Уилл Харди имеет шансы стать первым Тренером года в истории с отрицательным балансом»

Ведущий «Взял Мяч» Игорь Знаменский считает, что главный тренер «Юты» Уилл Харди является претендентом на приз Лучшему тренеру года.

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