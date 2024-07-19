Трамп будет злом похуже Байдена

Natalija Osminina

Да, естественно, был бы хуже. ЕСЛИ бы был выбран. "Съист то он съист- да кто же ему даст". Так что , как в этом анекдоте про слона в зоопарке, "слонам" республиканцам "ослы" демократы не позволят добраться до власти. Потому что рассвирипевший слон, выбравшийся из клетки- смертельно опасен. Он затопчет демов-ослов за все их издевательства, которые они чинили Трампу, начиная с первого дня его прихода в Белый дом. Демократы выборов не допустят, взяв в качестве примера отсутствие выборов на Украине (уже специально обкатанный на Зеленском). Там война, а демократы, имея в своих руках правительственный ресурс, устроят теракты, в которых обвинят Иран и небольшой банкопадик, который станет преддверием обрушения всей Мировой Финансовой системы.