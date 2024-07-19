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Трамп будет злом похуже Байдена

Трамп будет злом похуже Байдена

Скажу честно, я понимаю почему Путин говорит, что Байден на посту президента США для нас предпочтительнее.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Да, естественно, был бы хуже. ЕСЛИ бы был выбран. &quot;Съист то он съист- да кто же ему даст&quot;. Так что , как в этом анекдоте про слона в зоопарке, &quot;слонам&quot; республиканцам &quot;ослы&quot; демократы  не позволят добраться до власти. Потому что рассвирипевший слон, выбравшийся из клетки- смертельно опасен. Он затопчет демов-ослов за все их издевательства, которые они чинили Трампу, начиная с первого дня его прихода в Белый дом. Демократы выборов не допустят, взяв в качестве примера отсутствие выборов на Украине (уже специально обкатанный на Зеленском). Там война, а демократы, имея в своих руках правительственный ресурс, устроят теракты, в которых обвинят Иран и небольшой банкопадик, который станет преддверием обрушения всей Мировой Финансовой системы.
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