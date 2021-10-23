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Рынок вывезет: Минпромторг признал, что торговые сети не могут сдерживать цены

Рынок вывезет: Минпромторг признал, что торговые сети не могут сдерживать цены

Министерство промышленности и торговли считает чрезвычайно ограниченными в нынешних условиях возможности торговых сетей по сдерживанию роста цен на социально значимые товары.

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Алексей Машкарин
Правительство у нас непробиваемое.

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