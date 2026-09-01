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На Сахалине восстановят комплекс по переработке морепродуктов за 250 млн рублей

На Сахалине восстановят комплекс по переработке морепродуктов за 250 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сентября, ФедералПресс. В Невельске Сахалинской области готовят к перезапуску комплекс по переработке морепродуктов.

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