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  • Павел К
    Держите собаку на поводке. Надевайте на неё намордник.  Никогда не давайте ей есть что либо на улице. Т.е. - воспитыв...Во дворе на Карго...

Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

В порядок приведут 19 общественных пространств В официальном Telegram-канале Сергей Собянин сообщил о том, что в Москве в 2024 году благоустроят 19 общественных пространств и проложат две новых трамвайных линии.

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