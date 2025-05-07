Александр Беглов и Александр Бельский поздравили депутата Госдумы Вячеслава Макарова с 70-летием

Они отметили значительный вклад в развитие Санкт-Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Северной столицы Александр Бельский направили поздравления депутату Госдумы Вячеславу Макарову в связи с его 70-летним юбилеем.
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