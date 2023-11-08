Сапоги до колена: как выглядит главный тренд холодного сезона

Сапоги до колена: как выглядит главный тренд холодного сезонаМода этого холодного сезона разнообразна – в трендах как будто бы все: от женственных ботильонов и ботфортов до грубых ботинок и хайкеров (хотя все не так просто, а обилие тенденций не значит, что неактуальной обуви больше не существует).