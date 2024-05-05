Синоптик Леус: в Петербург пришло похолодание

Небо затянуло тучами Сегодня, 5 мая, Северная столица окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления, с юго-востока и запада сжатой циклонами, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
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