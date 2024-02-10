Испанка Фламини по своей воле провела полтора года в пещере Эль-Регерильо

Испанка Беатрис Фламини по собственной воле провела полтора года в пещере Эль-Регерильо. Она решила побить рекорд сербского спелеолога Милютина Вельковича, который в конце 1960-х находился в пещере 464 дня.
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