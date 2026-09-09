Британия перешла красную черту. Москва даст три дня на покаяние: Первый "Посейдон" примет Лондон? Это будет настоящее цунами...

Мы снова говорим о Британии. Не о Шекспире и не о чае, а о ракетах. Лондон, как всегда, хочет передать украинцам технологии производства крылатых ракет.
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С какого дня пошёл отсчёт?
Очередное сотрясание воздуха.
В воскресенье посмотрим.
Посейдон создан как оружие сдерживания, и для его применения по мелкобритании нужен очень точный расчет, поэтому ... конечно можно, но не сейчас и не завтра. Радует другое, что практически весь запад "кладет в штаны" в предвкушении, может быть найдутся умные (а не говорящие) головы способные на реальную оценку угрозы и понуждения собственных правительств к миру... Но... похоже это только мечты.
Я вас умоляю! Какой ответ, так а очередной раз щеки надули....
ничего не будет, там же дочки-сыночки живут-работают-учатся.