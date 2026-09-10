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Царьград

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Ямпольская поддержала создание музея на базе АПЛ "Дмитрий Донской"

Ямпольская поддержала создание музея на базе АПЛ "Дмитрий Донской"

Советник президента РФ Елена Ямпольская поддержала инициативу создания музейного комплекса на атомном подводном крейсере "Дмитрий Донской".

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