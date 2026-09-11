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«Счастье – под флагом России»: спортсмены рассказали, что значит слышать гимн на пьедестале

«Счастье – под флагом России»: спортсмены рассказали, что значит слышать гимн на пьедестале

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. В Олимпийском комитете России в Лужниках представили новую работу всероссийского художественного проекта «Счастье – это…», посвященного российскому спорту и значению национальных символов для спортсменов.

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