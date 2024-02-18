В Челябинске состоялось первое представление оперы «Турандот»

В Челябинском государственном академическом театре оперы и балета имени М. И. Глинки прошла премьера оперы Джакомо Пуччини «Турандот», сообщил режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Стародубцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии