NASA опубликовало снимок фиолетового полярного сияния с МКС и неожиданно вспомнило историю о свете, способном превращать людей в деревья и оживлять статуи.
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