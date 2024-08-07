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Турецкий политик предрек Украине крах до конца 2025 года

Турецкий политик предрек Украине крах до конца 2025 года

Украина сможет продержаться в конфликте максимум до конца 2025 года. Однако политический крах страны может оказаться быстрее военного, рассказал РИА Новости турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan Орчун Гектюрк.

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