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Диетолог Залетова назвала пигмент ликопин хорошим способом защиты от ультрафиолета

Диетолог Залетова назвала пигмент ликопин хорошим способом защиты от ультрафиолета

Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что в ряде продуктов имеется вещество, которое способно помочь организму в борьбе с воздействием ультрафиолетового излучения.

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